Asisten 90.000 palestinos a las primeras oraciones del viernes de ramadán en Jerusalén

Una mujer ora en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en el primer viernes de ramadán en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el viernes 7 de marzo de 2025. El letrero en árabe arriba a la derecha dice: "Orar por el Profeta" (AP Foto/Mahmoud Illean)