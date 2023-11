Arrestan a 2 por atacar pintura de Velázquez en museo de Londres

En esta fotografía proporcionada por el grupo activista ambiental Just Stop Oil el lunes 6 de noviembre de 2023, activistas golpean el vidrio protector de una pintura de Diego Velázquez en la National Portrait Gallery de Londres. (Just Stop Oil vía AP)

Los dos activistas del grupo Just Stop Oil atacaron con pequeños martillos la obra “La Venus del Espejo”, también conocida como “La Venus de Rokeby”. Fotos mostraban el panel protector de vidrio con varios agujeros.

Just Stop Oil, que antes ya ha encabezado protestas similares contra obras de arte famosas y edificios públicos, dijo que la acción del lunes fue para exigir al gobierno británico que detenga inmediatamente todas las licencias para la exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en el Reino Unido.

Just Stop Oil detalló que los manifestantes golpearon el panel de vidrio y luego dijeron a la gente en la galería: “Las mujeres no obtuvieron el voto votando. Es tiempo de hechos, no de palabras”.