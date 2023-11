Argentina: Maquinaria peronista trabaja a marchas forzadas para atraer a indecisos antes de balotaje

Un simpatizante del ministro de Economía Sergio Massa, el candidato presidencial oficialista, sostiene un póster de campaña de Massa, el miércoles 15 de noviembre de 2023, en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Mientras Argentina se prepara para un balotaje el 19 de noviembre, el movimiento peronista tiene a Massa trabajando tiempo extra para evitar que algunos de los que fueran firmes partidarios se inclinen por su rival, el populista Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Orlando Ureña y Susana García posan para una fotografía en Ciudad Evita, a las afueras de Buenos Aires, el lunes 13 de noviembre de 2023. García, de 62 años, ha vivido en Ciudad Evita gran parte de su vida. Cuando comenzó la campaña a principios de este año, sopesó la posibilidad de votar por el rival de Massa, el populista Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mónica Figueroa, Norma Cabral y Alicia, preparan comida mientras en el fondo una pared se encuentra adornada por pancartas de campaña del ministro de Economía Sergio Massa, el candidato oficialista, en un comedor gestionado por el Movimiento Evita, una organización social peronista, en Ciudad Evita, a las afueras de Buenos Aires, el lunes 13 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved