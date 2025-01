Aplazan las alertas de clima extremo para incendios al remitir el viento en el área de Los Ángeles

Dos bomberos caminan por una calle en una comunidad devastada por el fuego tras el paso del incendio Palisades, el lunes 13 de enero de 2025, en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles. (AP Foto/John Locher) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un equipo de búsqueda y rescate revisa entre los escombros de una vivienda destruida por el incendio Eaton, el martes 14 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

La devastación del incendio Palisades se ve al atardecer en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Ethan Swope)

Un helicóptero arroja agua mientras combate el incendio Auto en el condado Ventura, California, el lunes 13 de enero de 2025. (AP Foto/Noah Berger)