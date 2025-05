AP Fotos: Un nuevo papa ha sido elegido

Empleados del Vaticano preparan el balcón central de la Basílica de San Pedro antes de la aparición del papa León XIV tras su elección, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El recién elegido papa León XIV aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Sor Clara, una monja de Perú, reza durante el discurso del recién elegido papa León XIV en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La gente celebran mientras sale humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales se reúnen en el segundo día del cónclave para elegir al sucesor del difunto papa Francisco, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La multitud escucha el discurso del recién elegido papa León XIV en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Clérigos ondean banderas de EEUU durante el discurso del recién elegido Papa León XIV en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Monjas tras el anuncio del nuevo papa León XIV en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Feligreses escuchan el discurso del recién elegido papa León XIV en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles celebran después de que apareciera humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina donde 133 cardenales se reunieron en el segundo día del cónclave para elegir al sucesor del difunto papa Francisco, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la Guardia Suiza marchan después de la elección de un nuevo papa, en el segundo día del cónclave para elegir al sucesor del difunto papa Francisco, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una estatua de la Columnata de Bernini enmarca al papa León XIV asomándose al balcón de la Basílica de San Pedro tras su elección, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El recién elegido papa León XIV abandona el balcón de la Basílica de San Pedro tras dirigirse a los fieles en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La multitud estalla en júbilo cuando el recién elegido papa León XIV aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Humo blanco sale de la chimenea de la Capilla Sixtina donde se reúnen 133 cardenales en el segundo día del cónclave para elegir al sucesor del fallecido papa Francisco, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Alessandra Tarantino). Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cardenales tras la elección del cardenal Robert F. Prevost como 267mo papa, quien adoptó el nombre de León XIV, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una bandera estadounidense ondea tras la elección del Papa León XIV, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La gente muestra sus emociones cuando el recién elegido papa León XIV aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El recién elegido papa León XIV saluda a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro poco después de su elección, el jueves 8 de mayo de 2025. (Vatican Media vía AP) Vatican Media