AP Fotos: Un mes de hospitalización del papa, con las lentes puestas donde no está

Monjas católicas escuchan un mensaje grabado del papa Francisco durante el rezo nocturno del rosario por su salud, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 6 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Monjas asisten al rezo nocturno por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Fieles se congregan para rezar el rosario por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Diáconos participan en una misa del Jubileo en su honor, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 23 de febrero de 2025. El servicio debería haber estado presidido por el papa Francisco, que ingresó una semana antes en el hospital Agostino Gemelli de Roma debido a una neumonía. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Un devoto sostiene un rosario entre sus manos durante una vigilia nocturna por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 9 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Una figurita con la imagen del papa Francisco, en el escaparate de una tienda en Roma, el 27 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

La Basílica de San Pedro del Vaticano, vista al atardecer desde la otra orilla del río Tíber, en Roma, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Efectivos de la Guardia Suiza del Vaticano custodian la Puerta de Bronce, la entrada principal a las dependencias papales, en el Vaticano, el 23 de febrero de 2025, mientras Francisco está ingresado en el hospital Agostino Gemelli de Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Turistas y locales pasean por la Plaza de San Pedro del Vaticano en un día lluvioso, el 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Gotas de lluvia mojan las velas con la imagen del papa Francisco depositadas en el exterior del hospital Agostino Gemelli, donde está siendo tratado por una neumonía bilateral, en Roma, el 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa se toca los ojos mientras preside una misa del Jubileo por las fuerzas armadas, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El papa Francisco, a su llegada a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa Francisco bendice a los fieles durante su audiencia general de los miércoles, en el salón Pablo VI, en el Vaticano, el 12 de febrero de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Una televisión muestra una noticia sobre el papa Francisco, en una habitación del hospital Agostino Gemelli de Roma, el 23 de febrero de 2025. El pontífice está hospitalizado debido a una neumonía bilateral desde el 14 de febrero. (AP Foto/Andrew Medichini)

Una estatua de mármol de San Juan Pablo II, delante del hospital policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el 15 de febrero de 2025. El papa Francisco está hospitalizado en el centro desde el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Una persona reza por el papa Francisco frente al hospital Agostino Gemelli, en Roma, el 13 de marzo de 2025, donde el religioso argentino está hospitalizado desde el 14 de febrero. (AP Foto/Andrew Medichini)

Una mujer católica participa en el rezo nocturno del rosario por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Vista de la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)