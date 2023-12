AP Fotos: En Rumanía, cientos se cubren con pieles en el Festival del Baile del Oso

Miembros de un grupo tradicional participan en un desfile antes de actuar en un festival en Moinesti, en el norte de Rumanía, el 27 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de un grupo tradicional de danza del oso actúan en un festival en Moinesti, en el norte de Rumanía, el 27 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de un grupo tradicional de danza del oso comen antes de actuar en un festival en Moinesti, en el norte de Rumanía, el 27 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un integrante del grupo Sipoteni descansa tras una danza ritual en una casa en Brusturoasa, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La silueta de los trajes de los miembros del grupo Sipoteni se refleja en la puerta de una casa en Vasieni, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer se toma una selfie con integrantes del grupo Sipoteni tras observar su actuación en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del grupo Sipoteni interpretan la tradicional danza del oso en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gendarmes se toman una foto con integrantes del grupo Sipoteni tras observar su actuación en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Integrantes de la manada de osos Sipoteni caminan junto a un riachuelo en Vasieni, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren distintas localidades para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Integrantes de la manada de osos Sipoteni caminan por Vasieni, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren distintas localidades para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Integrantes de la manada de osos Sipoteni realizan una pose final tras su actuación en Vasieni, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren distintas localidades para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Integrantes de la manada de osos Sipoteni realizan una pose final tras su actuación en Preluci, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren distintas localidades para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Integrantes del grupo Sipoteni realizan una danza ritual en una casa en Brusturoasa, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas observan el baile ritual de los miembros del grupo Sipoteni en una casa en Brusturoasa, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre observa el baile ritual de los miembros del grupo Sipoteni en una casa en Brusturoasa, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Sofía, de 6 años (centro), forma parte de una manada de osos durante un desfile en Moinesti, en el norte de Rumanía, el 27 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Integrantes de la manada de osos Sipoteni se colocan los trajes en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren distintas localidades para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de un grupo de osos esperan en un bus antes de actuar en un festival en Moinesti, en el norte de Rumanía, el 27 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un integrante del grupo Sipoteni carga su traje de oso en un bus en Comanesti, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, antes de recorrer los pueblos de la zona para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un integrante del grupo Sipoteni carga trajes de oso en un bus en Comanesti, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, antes de recorrer los pueblos de la zona para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un integrante del grupo Sipoteni, sentado en un bus en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren los pueblos de la zona para el tradicional ritual del baile del oso. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del grupo Sipoteni interpretan la tradicional danza del oso en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del grupo Sipoteni interpretan la tradicional danza del oso en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dos miembros del grupo Sipoteni se besan tras interpretar la tradicional danza del oso en Racova, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del grupo Sipoteni se relajan tras una actuación en Preluci, en el norte de Rumanía, el 26 de diciembre de 2023, mientras recorren varias localidades. Hace siglos, quienes vivían en lo que ahora es el noreste de Rumanía se cubrían con pieles de oso y bailaban para ahuyentar a los malos espíritus. Esa costumbre es conocida hoy en día como el Festival del Baile del Oso, que cada diciembre atrae a multitud de turistas. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.