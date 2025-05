AP Fotos: Nacionalistas israelíes marchan por Jerusalén

Israelíes se congregan en el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado donde los judíos pueden rezar, para conmemorar el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes ondean banderas nacionales durante una marcha por el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes ondean banderas nacionales durante una marcha por el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Unas niñas israelíes envueltas con banderas nacionales observan el Muro de las Lamentaciones durante el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de policía israelíes escoltan a una palestina junto a israelíes que celebran el Día de Jerusalén, una festividad israelí que conmemora la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Policías israelíes se enfrentan con jóvenes israelíes que marchan por la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025, durante el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes participan en una marcha durante el Día de Jerusalén, una festividad que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Puerta de Damasco en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes sentados junto a una tienda palestina cerrada durante una marcha para conmemorar el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Policías se enfrentan con jóvenes israelíes durante una marcha para conmemorar el Día de Jerusalén, una festividad que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes ondean banderas nacionales durante una marcha para conmemorar el Día de Jerusalén, una festividad israelí que celebra la captura de Jerusalén del este en la guerra de Oriente Medio de 1967, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.