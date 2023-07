AP Fotos: Isla turística de Rodas arde mientras sucesivas olas de calor azotan Grecia

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes arrastran ramas de árboles mientras un incendio arde en las inmediaciones de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hidroavión arroja agua mientras los bomberos tratan de extinguir un incendio en la localidad de Vati, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ilias Kyriakou, de 25 años, arrastra una rama de olivo mientras un incendio quema parte de la localidad de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un residente corre para evitar las llamas de un incendio localizado en Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas en la playa observan como un helicóptero carga una cesta de agua en el mar en un operativo de extinción de incendios, cerca de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 27 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un vecino trata de evitar el agua arrojada por un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio en Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una chumbera, quemada por un incendio en una colina cerca de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 27 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un ciervo corre por un bosque arrasado por las llamas, en Asklipio, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 26 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manzanas y agua, dejadas por los vecinos para los animales, en medio de un bosque arrasado por las llamas cerca de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 26 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre observa las llamas que queman un monte en la localidad de Vati, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las llamas arrasan un bosque en la localidad de Vati, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre se tapa el rostro con su camisa mientras trata de extinguir un incendio cerca del balneario costero de Lindos, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 24 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un helicóptero sobrevuelva un incendio en la localidad de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vecinos de la zona tratan de extinguir un incendio forestal activo en la localidad de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Turistas alemanes y residentes tratan de extinguir un incendio cerca del balneario costero de Lindos, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 24 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un incendio arde en la localidad de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jaquelin Stocklein, de Alemania, arroja agua en una zona arrasada por un incendio cerca del balneario costero de Lindos, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 24 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Vati, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas juegan con una pelota delante de unos arbustos quemados en la playa de Glystra, cerca de Gennadi, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, el 27 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved