AP Fotos: Guatemala un día después de que decenas de sismos sacudieron al país

Estatuas religiosas al aire libre cerca de una iglesia católica que fue dañada en Palín, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025, luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes caminan el miércoles 9 de julio de 2025, junto a escombros de casas que resultaron dañadas en Santa María de Jesús, Guatemala, luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vecinos durante el velorio de Carlos Alberto Cuy, quien murió a causa de una serie de sismos y réplicas que se registraron durante cuestión de horas, en Santa María de Jesús, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina junto a los restos de la iglesia católica El Calvario en Santa María de Jesús, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025, luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Pacientes en una zona segura del hospital "Hermano Pedro" tras ser reubicados de otras áreas del hospital en Antigua, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025, luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja pasa el miércoles 9 de julio de 2025 frente a un centro comunitario que resultó dañado tras una decena de sismos y réplicas que se registraron en Santa María de Jesús, Guatemala, en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una excavadora trabaja para despejar una carretera bloqueada por un deslizamiento de tierra, en Palín, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025, luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una excavadora trabaja para despejar una carretera bloqueada por un deslizamiento de tierra en Palín, Guatemala, el miércoles 9 de junio de 2025, luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes afuera de sus viviendas el miércoles 9 de julio de 2025, en Palín, Guatemala, luego de que se registraron sismos y réplicas en cuestión de horas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Grietas en una iglesia católica de Santa María de Jesús, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes caminan junto a escombros que cayeron de una vivienda que resultó dañada luego de que se registraron decenas de sismos y réplicas en cuestión de horas en Palín, Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved