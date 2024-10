AP EXPLICA: qué significan las protestas de las universidades públicas argentinas en contra de Milei

Estudiantes toman clases en medio de una calle frente a la Facultad de Psicología para protestar contra el veto del presidente Javier Milei a un mayor financiamiento para las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Estudiantes de economía toman clases al aire libre, frente a la Universidad de Buenos Aires, para protestar contra el veto del presidente Javier Milei a una ley para aumentar la financiación de las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un profesor de una universidad pública da una clase frente a la casa de gobierno como protesta contra las medidas de austeridad del presidente Javier Milei que afectan la financiación de la educación pública superior en Buenos Aires, Argentina, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Estudiantes toman clases en la calle frente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, para protestar contra el veto del presidente Javier Milei a una mayor financiación para las universidades públicas, el lunes 14 de octubre de 2024. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varios estudiantes bloquean una carretera en protesta contra el veto del presidente Javier Milei a una ley para incrementar los fondos a las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Estudiantes reunidos en la Universidad de Buenos Aires para plantear ideas de protesta contra contra el veto del presidente Javier Milei a una ley para incrementar los fondos a las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestación frente al Congreso en reclamo de mayores recursos para universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved