AP EXPLICA: ¿Qué significa para Bukele tener el control total del Congreso?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, acompañado de su esposa Gabriela Rodríguez, saludan a sus simpatizantes desde el balcón del palacio presidencial en San Salvador, El Salvador, tras el cierre de urnas en las elecciones generales del domingo 4 de febrero de 2024. Bukele y su partido Nuevas Ideas ganaron con amplia ventaja las elecciones, lo que garantiza al oficialismo el control del Congreso, según los resultados oficiales anunciados el lunes 19 de febrero. (AP Foto/Salvador Meléndez, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved