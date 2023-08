AP EXPLICA: en clima de decepción, Argentina celebra primarias para elegir candidatos a presidente

El ministro argentino de Economía y precandidato presidencial del partido oficialista, Sergio Massa, habla en la recta final de campaña ante trabajadores de la Confederación General del Trabajo, en Buenos Aires, Argentina, el martes 8 de agosto de 2023. Todas las fuerzas políticas de Argentina están obligadas a competir en las primarias del domingo 13 de agosto. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La aspirante a la presidencia Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio, hace campaña en Buenos Aires, Argentina, el lunes 7 de agosto de 2023. Las elecciones primarias para todos los partidos en Argentina están programadas para el 13 de agosto. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El aspirante a presidente Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición Juntos por el Cambio, habla a los asistentes a la exposición anual de la Sociedad Rural mientras hace campaña en Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 2023. Las elecciones primarias para todos los partidos están programadas para el 13 de agosto. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved