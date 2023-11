AP Explica: Argentina, ante el dilema de prorrogar el peronismo o confiar en un novato estridente

Javier Milei, candidato de la coalición La Libertad Avanza, saluda a sus seguidores durante un acto de campaña en Rosario, Argentina, el 14 de noviembre de 2023. Milei se enfrentará al candidato del partido gobernante, el ministro de Economía Sergio Massa, en un balotaje el 19 de noviembre. (AP Photo/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved