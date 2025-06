Anuncian hallazgo de un templo ceremonial de la civilización Tiwanaku en Bolivia

El arqueólogo José Capriles señala una ilustración de un sitio ceremonial correspondiente a la civilización Tiwanaku, la cultura más antigua que prosperó en las montañas andinas antes que los incas, mientras da una rueda de prensa sobre su descubrimiento en el Ministerio de Cultura en La Paz, Bolivia, el jueves 26 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved