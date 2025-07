Antes de su cumpleaños 90, dalái lama dice que espera vivir más de 130 años

El líder espiritual tibetano, el dalái lama, porta un sombrero ceremonial al presidir un evento durante el cual los exiliados tibetanos oraron por su longevidad, un día antes de su 90no cumpleaños, en Dharamsala, India, el sábado 5 de julio de 2025. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.