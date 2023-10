Antes de ser rescatistas o rastreadores de drogas, los cachorros del ejército mexicano van al kínder

Cachorros de pastor belga malinois descansan en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Los cachorros se convertirán algún día en perros de rescate o detectarán drogas y explosivos, tras recibir formación básica en el centro. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado veterinario lleva un cachorro de pastor belga malinois de vuelta a su chenil tras una sesión de entrenamiento para convertirse en perro del ejército, en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Los cachorros se convertirán algún día en perros de rescate o detectarán drogas y explosivos, tras recibir formación básica en el centro. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado interactúa con un cachorro de pastor belga malinois tras una sesión de entrenamiento en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Aquí no es como en la vida civil, donde la gente suele dar una croqueta o comida a su mascota por haber hecho algo bien. En el ejército, los premios son caricias y palabras de reconocimiento. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cachorro de pastor belga malinois recorre un circuito durante su entrenamiento en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Un mes después de nacidos, y cuando han dejado de ser amamantados por su madre, empieza el entrenamiento, que se basa en el juego. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado entrena cachorros de pastor belga Malinois en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. El entrenamiento básico concluye cuando cumplen cuatro meses. En ese momento son enviados a las unidades militares donde recibirán adiestramiento de obediencia y a partir de los ocho empezará la capacitación específica en búsqueda, rastreo, detección de drogas y explosivos, guardia y protección. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cachorros de pastor belga malinois recorren un circuito dentro de su entrenamiento para convertirse en perros de rescate o de rastreo, en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. En varias de las actividades castrenses, las unidades caninas son importantes, como en la detección de drogas. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una veterinaria inspecciona la pata de un cachorro de pastor belga malinois tras una sesión de entrenamiento para convertirse en perro de rescate o rastreo, en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Hace unas semanas hubo un brote de parvovirus que enfermó a algunos cuadrúpedos, así que en estos días las precauciones son aún mayores. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado atiende a una perra pastor belga malinois llamada Suerte y a sus cachorros de un mes en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Fundado en 1998, el centro cría 300 cachorros de pastor belga malinois al año. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una foto del pastor alemán Proteo se ve en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. A veces, algunos de los perros del ejército se hacen famosos, como Proteo, que formaba parte de un equipo de rescate enviado a Turquía tras un terremoto y que murió durante la búsqueda de sobrevivientes. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved