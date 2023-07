Anciana activista de los DDHH en Bolivia abandona protesta en la calle tras 52 días

La activista de derechos humanos Amparo Carvajal habla con sus simpatizantes desde la azotea de su antigua oficina en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, APDHB, en La Paz, Bolivia, el jueves 20 de julio de 2023. Carvajal ingresó al edificio el 11 de julio y no ha salido durmiendo en la terraza en un intento por recuperar su puesto luego de que acusara al partido gobernante de destituirla como presidenta de APDHB para tomar el control de la organización. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved