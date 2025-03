Aliados preservan unidad a pesar de aranceles de Trump y las burlas a Canadá en la reunión del G7

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly (C), habla junto a, de izquierda a derecha, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en La Malbaie, Canadá, viernes 14 de marzo de 2025. (Saul Loeb, Pool Photo via AP) AFP or licensors