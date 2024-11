Alemania hará frente a la intimidación rusa, afirma la ministra de Asuntos Exteriores

El ministro francés de Asuntos Exteriores y Europeos, Jean-Noel Barrot, a la izquierda, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, segundo a la izquierda, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, asisten a una rueda de prensa durante la reunión de ministros europeos de Asuntos Exteriores en Varsovia, Polonia, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved