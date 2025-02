Ahora el lejano oeste: fiestas temáticas ganan espacio entre los jóvenes cubanos

Dos "cosplayers" posan para una foto en una fiesta temática del lejano oeste organizada por la productora SuZume, en una finca en las afueras de La Habana, el sábado 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un jinete libra un obstáculo durante una exhibición en una fiesta temática del lejano oeste organizada por la productora SuZume, en una finca en las afueras de La Habana, el sábado 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tres "cosplayers" descansan en una mesa durante una fiesta temática del lejano oeste organizada por la productora SuZume, en una finca en las afueras de La Habana, el sábado 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved