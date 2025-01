Agencia ONU dice que violencia de pandillas en Haití triplica desplazamientos internos

Un miembro de una banda, con el rostro cubierto por una máscara, posa para una foto en el Cementerio Nacional durante la conmemoración del Día de los Muertos en honor a los espíritus del vudú haitiano Baron Samedi y Gede, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved