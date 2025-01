Aerolínea estatal pakistaní reanuda vuelos directos a Europa tras levantamiento de prohibición de UE

Pasajeros esperan abordar un vuelo de Pakistan International Airlines (PIA) a París luego que la aerolínea estatal reanudó los vuelos directos a Europa luego que la UE levantó una prohibición de cuatro años, en el Aeropuerto Internacional de Islamabad, Pakistán, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.