Activistas: Cifra oficial de desapariciones en México podría estar muy por debajo de la realidad

Una persona cuelga una fotografía de una persona desaparecida en una fila a lo largo de Paseo de la Reforma durante una manifestación para exigir al gobierno que haga más para localizar a sus seres queridos, durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el miércoles 30 de agosto de 2023, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved