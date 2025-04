Accidente mortal genera nuevas dudas sobre la seguridad de los recorridos en helicóptero en NY

Por varios cientos de dólares, las compañías de paseos turísticos llevan a los pasajeros a volar alto sobre los ríos que rodean la ciudad, mostrando una impresionante vista aérea de la Estatua de la Libertad, el One World Trade Center y otros puntos de referencia emblemáticos.

Los que se oponen desde hace tiempo han retomado las exhortaciones para prohibir o limitar los vuelos "no esenciales" de helicópteros, incluidos los aproximadamente 30.000 paseos turísticos que se realizan sobre la ciudad cada año.

El alcalde Eric Adams declaró el viernes que no apoya más restricciones a las aeronaves, ya que dice que son cruciales para todo, desde el transporte de ejecutivos de Wall Street hasta el trabajo policial, y que decenas de miles de vuelos turísticos se llevan a cabo cada año sin problemas.

El funcionario demócrata indicó que el espacio aéreo de la urbe está altamente regulado, los pilotos están bien entrenados y las aeronaves tienen buen mantenimiento.

Pero no todos comparten su nivel de confianza en el sistema.

"Personalmente, no me subo a ellos", dijo Al Yurman, un exinvestigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, refiriéndose a los paseos turísticos en helicóptero. "Siento que la industria no se cuida a sí misma como debería".

Los vuelos turísticos parecían estar en peligro después de un desastre en 2009, cuando un helicóptero de Liberty Helicopters que transportaba visitantes italianos chocó contra un avión privado sobre el río Hudson, lo que dejó nueve muertos.

Después de ese accidente, en el que hubo comunicaciones de radio que no fueron escuchadas, un controlador de tráfico aéreo distraído y dos pilotos que no se vieron entre sí hasta que fue demasiado tarde, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) creó nuevas reglas de seguridad para el congestionado espacio aéreo sobre los ríos de la ciudad.

Unos años después, la ciudad de Nueva York redujo a la mitad el número de vuelos permitidos en el helipuerto del centro de Manhattan, limitándolos a poco menos de 30.000 al año.

Posteriormente, en 2018, cinco personas murieron cuando un helicóptero que ofrecía vuelos "con puertas abiertas" se estrelló en el río Este después de que el arnés de seguridad de un pasajero se enganchara en un interruptor de combustible, lo que provocó que el motor se detuviera. El piloto logró ponerse a salvo, pero los pasajeros no pudieron quitarse sus arneses de seguridad y se ahogaron.

Ese accidente provocó un mayor escrutinio en el sector.

A finales del mes pasado, la compañía que organizó ese vuelo, FlyNYON, llegó a un acuerdo en una demanda sobre el accidente por 90 millones de dólares. El director general de FlyNYON, Patrick Day, dijo que había realizado numerosos cambios para mejorar la seguridad, incluido el cambiar su sistema de retención de pasajeros, cambiar a un modelo diferente de helicóptero, añadir entrenamiento para pilotos y contratar a un funcionario de seguridad.

"La introspección y el análisis autocrítico que hemos llevado a cabo en los últimos seis años y medio han moldeado nuestra visión de lo que significa ser un líder en la industria, y somos una empresa más segura, más inteligente y más fuerte por ello", manifestó Day.

La causa del accidente del jueves aún no se ha determinado.

En videos captados por transeúntes puede verse al helicóptero Bell 206 desintegrándose en pleno vuelo. La cabina cayó al agua sin su cola o rotor principal, que salió disparado hacia una parte diferente del río y no ha sido recuperado.

A nivel nacional, hubo 88 accidentes de helicópteros el año pasado en todos los sectores, el número más bajo en 25 años, según Jeff Smith, presidente del Consejo de Helicópteros de la Región Este, un grupo comercial para operadores de helicópteros que se encuentra en Kearny, Nueva Jersey, desde donde parten muchas compañías que efectúan recorridos turísticos por Manhattan.

Los recorridos en helicóptero, agregó, representaron una pequeña fracción de todos esos accidentes.

"Aspiramos a visión cero, lo que significa cero muertos", indicó Smith. "Entrenamos para eso. Lo predicamos. Es una piedra angular de nuestra industria".

Justin Green, abogado de aviación y ex piloto de helicópteros de la Infantería de Marina, coincidió en que no hay nada especialmente problemático en el sector de paseos turísticos en helicóptero de Nueva York, a pesar de los accidentes que parecen ocurrir cada pocos años.

Al mismo tiempo, dijo, los operadores turísticos deberían estar obligados a equipar sus aeronaves con medidas de seguridad modernas, tales como tecnología de conocimiento del terreno.

Steve Cowell, un experto en aviación que vive en Colorado, sugirió que la FAA debería tomar un papel más activo en el escrutinio de operadores más pequeños que se sabe enfrentan dificultades financieras.

"Desafortunadamente, cuando la gente vuela, a menudo no verifica los registros de seguridad ni de viabilidad financiera de la compañía", manifestó Cowell. "Están depositando su confianza y confianza en las habilidades no sólo de los pilotos, sino también de los que proporcionan mantenimiento".

New York Helicopter, operador de la aeronave que se estrelló el jueves, había estado en bancarrota y había sido demandado dos veces por acreedores en los últimos meses, según una revisión efectuada por la AP.

La compañía se negó a responder preguntas, pero emitió un comunicado en el que señaló que estaba "profundamente entristecida" por las muertes de sus pasajeros y piloto.

"La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación siempre han sido la piedra angular de nuestras operaciones", declaró.

Philip Marcelo está en X como: twitter.com/philmarcelo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press