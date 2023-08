Abundan la desinformación y la información errónea sobre la guerra en Ucrania

ARCHIVO - Esta imagen del lunes 4 de abril de 2022 muestra el Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk en Mariúpol, Ucrania, tras un bombardeo el 16 de marzo de 2022, en un área que ahora es controlada por fuerzas rusas. (AP Foto/Alexei Alexandrov, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.