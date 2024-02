Abogado de la viuda del presidente haitiano asesinado rechaza acusaciones contra la ex primera dama

ARCHIVO - La exprimera dama haitiana Martine Moïse, acompañada de sus hijos, habla durante el funeral de su marido asesinado, el expresidente Jovenel Moïse, el viernes 23 de julio de 2021, en Cap-Haitien, Haití. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved