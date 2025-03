A través de la alta cocina, este chef acerca a sus comensales a las raíces de México

Jorge Vallejo, cocinero y propietario del restaurante Quintonil, posa para una fotografía en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El equipo de cocineros del Quintonil prueban las salsas del menú del restaurante, en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mesa, lista para recibir a los comensales en el restaurante Quintonil, en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Héctor Gómez, sommelier en el restaurante Quintonil, posa para una fotografía en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un plato de cangrejo moro en pipián verde de semillas de girasol, lima tailandesa y albahaca con tostadas de maíz azul y flores, en el restaurante Quintonil, en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Productos con la marca del restaurante Quintonil, expuestos para su venta en una estantería en el local, en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Geraldine Rodriguez, sous-chef del restaurante Quintonil, posa para una fotografía en la cocina, en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los cocineros del restaurante Quintonil prueban las salsas para el menú, en la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved