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Mueren 5 personas en incendio en fábrica de encendedores cerca de capital de Bangladesh

DACA, Bangladesh (AP) — Un incendio en una fábrica de encendedores de gas cerca de la capital de Bangladesh dejó al menos 5 muertos el sábado por la tarde, informaron las autoridades.

Varias personas observan los restos calcinados de una fábrica de encendedores de gas en Keraniganj, en las afueras de Daca, Bangladesh, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/MD. Samsul Islam Hady)
Varias personas observan los restos calcinados de una fábrica de encendedores de gas en Keraniganj, en las afueras de Daca, Bangladesh, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/MD. Samsul Islam Hady) AP

El incendio se produjo en la zona de Kadamtali, en Keraniganj, cerca de Dhaka, según el servicio de bomberos y defensa civil.

El Departamento de Bomberos indicó que se desplegaron siete unidades para extinguir el fuego, que comenzó por la tarde. Se tardaron varias horas en controlarlo.

Los bomberos recuperaron cinco cuerpos al anochecer, que hasta el momento no han sido identificados.

Las autoridades ya investigan la causa del incendio. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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