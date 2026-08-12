Mueren 2 personas en choque de helicóptero militar en Texas, dicen autoridades

Compartir en:









Funcionarios de la cercana base de Fort Hood anunciaron que el helicóptero Apache AH-64 se había estrellado. Cliff Coleman, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Bell, confirmó que ambos ocupantes murieron.

No se anunció de momento la causa del choque. Coleman indicó que la división de investigaciones criminales de Fort Hood encabezaba la investigación del siniestro.

Coleman señaló que el helicóptero no impactó ninguna vivienda ni otras estructuras al estrellarse.

“Se podía notar que fue un choque violento”, comentó Coleman.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP