americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mueren 2 personas en choque de helicóptero militar en Texas, dicen autoridades

Un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló el miércoles en un paraje del centro de Texas, lo que causó la muerte de las dos personas a bordo y provocó un incendio forestal que obligó a evacuar varias viviendas, informó un funcionario policial.

Funcionarios de la cercana base de Fort Hood anunciaron que el helicóptero Apache AH-64 se había estrellado. Cliff Coleman, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Bell, confirmó que ambos ocupantes murieron.

No se anunció de momento la causa del choque. Coleman indicó que la división de investigaciones criminales de Fort Hood encabezaba la investigación del siniestro.

Coleman señaló que el helicóptero no impactó ninguna vivienda ni otras estructuras al estrellarse.

“Se podía notar que fue un choque violento”, comentó Coleman.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio anticipa un CAMBIO VERDADERO en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

Marco Rubio anticipa un "CAMBIO VERDADERO" en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt en la sala de prensa de la sede presidencial en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretaria de prensa de Trump, la más joven en tener ese cargo, dejará el cargo a fin de mes

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter