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Muere un piloto tras estrellarse un avión que ayudaba a combatir incendio forestal en Colorado

GUNNISON, Colorado, EE.UU. (AP) — Una aeronave que ayudaba a combatir un incendio forestal en Colorado se estrelló en un embalse, lo que causó la muerte del piloto, informaron las autoridades.

Un equipo de buzos recuperó el cuerpo del piloto después de que se reportara la caída de la aeronave en el embalse Silver Jack, según indicó en internet la policía del condado de Gunnison.

El piloto, que se cree que era la única persona a bordo, estaba asistiendo a los bomberos en el incendio Gold Mountain, iniciado hace dos semanas y que ha crecido hasta abarcar unos 148 kilómetros cuadrados (57 millas cuadradas) en el suroeste de Colorado. El incendio estaba contenido en un 13% a primera hora del lunes.

Se envió un correo electrónico a la Administración Federal de Aviación en busca de más información sobre el accidente.

Los bomberos forestales de Colorado se reunieron la semana pasada para rendir homenaje a tres compañeros que murieron después de quedar atrapados por las llamas en la frontera entre Colorado y Utah.

Muchos incendios grandes siguen activos en todo el Oeste de Estados Unidos. Están dispersos por Colorado, Utah y Nuevo México, mientras que hay incendios forestales en otros ocho estados, desde Alaska hasta Arizona.

Las condiciones prolongadas de calor y sequedad esta semana provocan preocupación por el clima propicio para incendios, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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