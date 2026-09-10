Muere soldado del ejército en ataque durante operativo contra las drogas en Guatemala

El ejército informó que el incidente ocurrió en las Verapaces, una zona montañosa y de bosques del norte del país, mientras las fuerzas de seguridad realizaban las tareas de búsqueda, localización y erradicación de marihuana, hoja de coca y amapola.
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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un soldado del ejército guatemalteco murió y otro militar y un policía resultaron heridos en un enfrentamiento con un grupo de hombres armados cuando las fuerzas de seguridad realizaban un operativo antinarcóticos.
El ejército informó que el incidente ocurrió en las Verapaces, una zona montañosa y de bosques del norte del país, mientras las fuerzas de seguridad realizaban las tareas de búsqueda, localización y erradicación de marihuana, hoja de coca y amapola.
“Durante las operaciones unidades desplegadas fueron atacadas por presuntos líderes de estructuras criminales”, agregó el ejército en un video enviado a periodistas.
Estos operativos de erradicación son realizados en coordinación entre el ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
En algunas zonas de Guatemala existen grupos organizados señalados de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado que mantienen disputas territoriales con organizaciones ilegales rivales.
El año pasado las fuerzas de seguridad combinadas se enfrentaron a grupos de hombres armados presuntamente vinculados con cárteles mexicanos y que han extendido sus actividades más allá de la frontera.
FUENTE: AP
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