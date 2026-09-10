americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere soldado del ejército en ataque durante operativo contra las drogas en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un soldado del ejército guatemalteco murió y otro militar y un policía resultaron heridos en un enfrentamiento con un grupo de hombres armados cuando las fuerzas de seguridad realizaban un operativo antinarcóticos.

El ejército informó que el incidente ocurrió en las Verapaces, una zona montañosa y de bosques del norte del país, mientras las fuerzas de seguridad realizaban las tareas de búsqueda, localización y erradicación de marihuana, hoja de coca y amapola.

“Durante las operaciones unidades desplegadas fueron atacadas por presuntos líderes de estructuras criminales”, agregó el ejército en un video enviado a periodistas.

Estos operativos de erradicación son realizados en coordinación entre el ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

En algunas zonas de Guatemala existen grupos organizados señalados de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado que mantienen disputas territoriales con organizaciones ilegales rivales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

"NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA": emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter