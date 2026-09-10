Muere soldado del ejército en ataque durante operativo contra las drogas en Guatemala

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El ejército informó que el incidente ocurrió en las Verapaces, una zona montañosa y de bosques del norte del país, mientras las fuerzas de seguridad realizaban las tareas de búsqueda, localización y erradicación de marihuana, hoja de coca y amapola.

“Durante las operaciones unidades desplegadas fueron atacadas por presuntos líderes de estructuras criminales”, agregó el ejército en un video enviado a periodistas.

Estos operativos de erradicación son realizados en coordinación entre el ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

En algunas zonas de Guatemala existen grupos organizados señalados de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado que mantienen disputas territoriales con organizaciones ilegales rivales.

El año pasado las fuerzas de seguridad combinadas se enfrentaron a grupos de hombres armados presuntamente vinculados con cárteles mexicanos y que han extendido sus actividades más allá de la frontera.

FUENTE: AP