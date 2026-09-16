Muere a los 88 años el artista de pop psicodélico Peter Max, dice su hijo

ARCHIVO - El artista Peter Max posa durante su exposición retrospectiva organizada por Road Show Company, el 6 de septiembre de 2014, en el centro comercial Northbrook Court de Northbrook, Illinois. (Foto Barry Brecheisen/Invision/AP, archivo) AP

Max comenzó su carrera en el diseño gráfico en la década de 1960, y sus diseños ondulantes, coloridos e inmediatamente reconocibles personificaron el arte del “flower power” de la época. Pero gracias a su prolífica producción y a su estilo divertido y accesible, la obra de Max siguió siendo conocida y popular bien entrado el siglo XXI.

Max fue el artista oficial de los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, las 500 Millas de Indianápolis, la Copa del Mundo, la Serie Mundial y muchos otros eventos. Su arte apareció en un avión Boeing 777 y en un barco de Norwegian Cruise Line. Sus retratos abarcaron desde presidentes de Estados Unidos hasta Taylor Swift.

Pero en su primer gran auge de éxito a finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, sus escenas tipo mural de flores, el cosmos y figuras caricaturescas —todas en colores vivos como turquesa, naranja y verde neón— parecían estar en todas partes. Las paredes de los dormitorios universitarios se cubrían con sus afiches. Artículos del hogar como relojes y colchas lucían sus diseños.

Incluso creó portadas para la Sección Amarilla de Manhattan, un directorio telefónico comercial distribuido a millones de personas. El propio Max apareció en la portada de la revista Life en 1969, con su característico bigote oscuro y tupido enmarcando una amplia sonrisa.

"Recordaremos su extraordinaria creatividad, su calidez, su curiosidad y la manera en que veía belleza y posibilidad en todas partes", expresó su hijo Adam Max en el comunicado que anunciaba la muerte. "Su arte pasó a formar parte de la cultura estadounidense, pero el hombre detrás de ese arte, el padre que conocimos y amamos, es la persona a la que más extrañaremos”.

Su familia huyó de la Alemania nazi

Max, cuyo nombre de pila era Peter Max Finkelstein, nació en 1937 en el seno de una familia judía en Berlín. Huyeron de la Alemania nazi hacia Shanghái cuando él era un bebé y más tarde pasaron tiempo en Tíbet, Israel y París antes de establecerse en la ciudad de Nueva York cuando Max tenía 16 años. Para entonces, contó en una entrevista, ya era “un gran fan de la cultura estadounidense”: los cómics, las películas y “toda la música de jazz”.

Max estudió en Nueva York en la Liga de Estudiantes de Arte, la Escuela de Artes Visuales y el Pratt Institute. En 1961, abrió un estudio de diseño gráfico con amigos. Su estilo audaz y singular fue un éxito inmediato entre agencias de publicidad, publicaciones, el mundo corporativo y la cultura pop.

Eso derivó en un negocio comercial en auge. “Mi trabajo fue realmente, diría yo, casi explotado”, comentó. “Estaba en tazas, estaba en sábanas, estaba en vestidos, estaba en sedas y bufandas y corbatas: 70 líneas de productos”.

Pero lo que le “molestaba” de todo ese éxito, explicó, era que “ya no estaba pintando”. Así que cerró el negocio por un tiempo a comienzos de la década de 1970 para reconectar con su arte. Uno de sus proyectos más grandes tras regresar a la vida pública fue una serie de retratos de la Estatua de la Libertad, pintados en la Casa Blanca por invitación de la primera dama Nancy Reagan en 1981.

Max atravesó diversas controversias en su vida personal y profesional. Se declaró culpable de fraude fiscal en 1997 después de que el fisco alegara que ocultó más de 1 millón de dólares en ingresos provenientes de su arte. Inicialmente fue condenado a dos meses de prisión, pero finalmente se le permitió cumplir la pena en un programa de trabajo con salida, pagar los impuestos atrasados y una multa de 30.000 dólares, y realizar 800 horas de servicio comunitario enseñando arte en escuelas de Harlem.

En 2015, su vida familiar se convirtió en material de tabloides por un estira y afloja entre su segunda esposa, Mary, y Adam, su hijo de un matrimonio anterior. El hijo y un tutor alegaron que Mary Max había agotado sus finanzas y lo había intimidado. Ella, por su parte, sostuvo que lo habían mantenido alejado de ella contra su voluntad y que habían robado pinturas que le pertenecían. Relatos de comparecencias judiciales lo describían como frágil.

Su arte tenía una vibra luminosa y alegre

Esas sombrías acusaciones contrastaban con la vibra incesantemente luminosa y alegre que impregnaba su obra. “Los colores son fuertes, a veces estridentes, a veces crudos y a veces armoniosos, pero siempre poderosos, y las imágenes siempre están del lado de la naturaleza pacífica”, manifestó. “No hablo en mis pinturas de cosas negativas, no me quedo dándole vueltas en mi mente ni me quedo dándole vueltas en mis lienzos”.

En otra entrevista, lo resumió así: “Veo todo con ojos de arcoíris”.

Aunque los recuentos de la carrera de Max a veces lamentan que el establishment artístico no lo tomara en serio, lo cierto es que su obra ha sido presentada en decenas de exposiciones museísticas en todo el mundo. El Museo de Arte Moderno de Nueva York posee siete de sus obras.

El arte de “Yellow Submarine” de los Beatles a veces se atribuye erróneamente a Max, pero el diseño de la portada del álbum y la película “Yellow Submarine” se acredita oficialmente al fallecido Heinz Edelmann. Max afirmó en una entrevista de 2012 que hizo el diseño original de “Yellow Submarine” antes de entregárselo a Edelmann. Pero el sitio web de la galería Park West de Nueva York, distribuidora desde hace mucho tiempo del arte de Max, describió la participación de Max en “Yellow Submarine” como “trabajo de consultoría temprana”.

Max sí era amigo de los Beatles y de muchas otras celebridades. También tenía un profundo interés por la espiritualidad oriental. Llevó al “Swami” Satchidananda Sariswati a Estados Unidos y lo ayudó a popularizar el yoga allí.

El primer matrimonio de Max con Elizabeth Nance terminó en divorcio. Además de su segunda esposa, Mary Max, y su hijo Adam Cosmo, le sobreviven una hija, Libra Astro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP