americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere a los 77 años Frank Beard, baterista de ZZ Top y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll

NUEVA YORK (AP) — Frank Beard, el baterista del trío texano de boogie rock ZZ Top que marcó el ritmo de los mayores éxitos de la banda, como “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin’”, murió a los 77 años.

ARCHIVO - Dusty Hill (izquierda), Billy Gibbons y Frank Beard, de ZZ Top, aparecen en la final de American Idol en Los Ángeles el 21 de mayo de 2008. (Foto AP /Chris Pizzello, archivo)
ARCHIVO - Dusty Hill (izquierda), Billy Gibbons y Frank Beard, de ZZ Top, aparecen en la final de "American Idol" en Los Ángeles el 21 de mayo de 2008. (Foto AP /Chris Pizzello, archivo) AP

Beard estaba bajo cuidados paliativos cuando murió el martes en su rancho en Richmond, Texas, con familiares a su lado, según el publicista Bob Merlis. El cofundador de la banda y guitarrista Billy Gibbons, de gira con el bajista Elwood Francis, elogió a Beard en un comunicado.

“Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante, como él había deseado”, dijo Gibbons.

ZZ Top vendió más de 50 millones de discos y tuvo seis sencillos que alcanzaron el número 1 en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. Siete de sus álbumes han estado en el Top 10 del Billboard 200 y obtuvieron tres nominaciones a los premios Grammy.

“He encontrado a la gente con la que estaba destinado a tocar. Nunca quise renunciar y nunca quise que me despidieran”, dijo Beard en el documental de 2019 “ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter