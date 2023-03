Muere Just Fontaine, el máximo goleador en un Mundial

Associated Press

En la actualidad, el máximo anotador del torneo recibe la Bota de Oro, pero Fontaine logró su récord cuando la FIFA no concedía este galardón.

“¿Batir mi récord? No creo que pueda hacerse nunca", dijo Fontaine a The Associated Press en una entrevista en 2006. “La persona que quiera batirme tendrá una enorme tarea, ¿no? Tiene que marcar dos goles por partido en siete partidos".