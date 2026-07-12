Muere en ataque armado miembro de peligrosa banda criminal de Ecuador y hermano de alias “Fito”

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David Macías Villamar, de 35 años, fue asesinado en la madrugada cuando varios sujetos que vestían prendas similares a uniformes policiales ingresaron a la vivienda donde se encontraba en la ciudad de Olón, en la costera provincia de Santa Elena, y recibió varios impactos de bala, señaló un informe de la policía.

La víctima fue identificada por las autoridades como hermano de “Fito” y presunto integrante de la banda criminal “ Los Choneros”, designada por Estados Unidos como organización terrorista extrajera y de la cual su hermano fue el máximo líder hasta su extradición el año pasado.

“Los Choneros” surgieron en 1990 y según las autoridades, controlaban el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.

La víctima del ataque del domingo registraba antecedentes por tenencia no autorizada de armas, robo, asociación ilícita y ocultamiento de objetos sustraídos. En el lugar de su muerte, la policía especializada levantó al menos 40 vinas de distintos calibres, añadió el reporte oficial.

El asesinato ocurre menos de un mes después de que otro de sus hermanos, Javier Macías Villamar, alias “Javi” -uno de los más buscados en el país- fue capturado en Colombia. La policía lo considera como heredero del liderazgo de “Los Choneros” en Ecuador y pieza clave en la cadena del narcotráfico.

FUENTE: AP