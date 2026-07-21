Movimiento de las Cucarachas en la India juran continuar protesta hasta que renuncie ministro

El sitio de acampado de partidarios del Partido Cucarachas-Janta en Jantar Mantar en Nueva Delhi, el 21 de julio del 2026. (AP foto/Shekhar Yadav) AP

Cientos de manifestantes acamparon en Jantar Mantar, un sitio designado para protestas, bajo una fuerte presencia policial, jurando permanecer allí hasta que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, renuncie por presuntas fallas en el sistema de exámenes de India.

“Vamos a continuar nuestra protesta”, manifestó Abhijeet Dipke, fundador del Partido Cucarachas-Janta, que surgió hace apenas dos meses.

El movimiento, nacido de una sátira y que atrae a estudiantes, profesionales y familias, representa un inusual desafío público al gobierno del primer ministro Narendra Modi en su tercer mandato, y reaviva las críticas por su manejo de la disidencia y por el uso de la fuerza para responder a las protestas.

También el martes, el líder opositor Rahul Gandhi y decenas de legisladores de su Partido Congreso realizaron una protesta sentados frente a la residencia de Modi, lo que marcó una escalada dramática. Se vio a varios colocándose bridas plásticas alrededor de las muñecas.

Están allí para “exigirle respuestas por las brutalidades contra los jóvenes estudiantes de ayer”, escribió Gandhi en X. Instó a “todo indio patriota que crea que nuestros estudiantes deben obtener justicia” a sumarse al plantón.

El movimiento de las Cucarachas comenzó como una protesta satírica, pero rápidamente evolucionó hasta convertirse en un movimiento nacional liderado por jóvenes, centrado en filtraciones de exámenes, desempleo y rendición de cuentas del gobierno.

Cobró impulso durante el fin de semana después de que el destacado activista Sonam Wangchuk, cuya huelga de hambre de tres semanas se ha convertido en un símbolo de las protestas, fuera llevado por la fuerza a un hospital por la policía.

Videos de policías golpeando a manifestantes y arrastrándolos se difundieron en redes sociales, alimentando la indignación pública. Las imágenes mostraban a jóvenes manifestantes llorando y suplicando a los agentes que no los golpearan, mientras otros se mantenían firmes y soportaban los golpes.

La Policía de Delhi informó que casi 180 personas resultaron heridas, entre ellas 118 miembros del personal de seguridad y 60 manifestantes.

Sona Bisht, una estudiante de 20 años que formó parte de la protesta, declaró que el enfrentamiento fortaleció su determinación.

“Si el gobierno cree que haciendo esto puede intimidarnos, eso no va a pasar. Estamos aquí hablando de educación, hablando de asegurar nuestro futuro. Y hasta que nuestras demandas no se cumplan, no nos moveremos de aquí”, expresó.

Tras casi un mes de silencio, el gobierno dio el lunes su primer gesto aparente para dialogar con los manifestantes, cuando un ministro de alto rango sostuvo conversaciones con representantes del movimiento. El acercamiento no logró aliviar las tensiones.

Los líderes del movimiento dijeron que querían acciones y no solo garantías, incluida la renuncia de Pradhan, reformas a los exámenes y compensación para las familias de estudiantes que murieron por suicidio tras presuntas irregularidades en los exámenes.

Dipke acusó a las autoridades de faltar a su palabra y sostuvo que la policía les golpeó a palos después de que los manifestantes fueran invitados a conversar.

Amnistía Internacional señaló en un comunicado emitido a última hora del lunes que la acción policial mostró “cómo se está reprimiendo la disidencia pacífica en India”, y recordó que el derecho a la libertad de reunión pacífica está reconocido en la constitución del país asiático.

Más personas se han sumado al movimiento después de ver el enfrentamiento.

Rabina Kashyap, una profesional de 26 años, dijo que se unió a la protesta el martes.

“No tengo nada que ver con esta protesta”, comentó. “Pero esto es India, este es mi país y esta es mi gente, así que los apoyaré”.

__________________________________

El corresponsal Piyush Nagpal contribuyó con esta nota.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP