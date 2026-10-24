Mourinho mantiene en secreto el plan de Madrid para el enfrentamiento ante el Barcelona

El veterano entrenador portugués optó por mostrarse en su versión más amable el sábado cuando los periodistas lo presionaron para que diera pistas sobre su plan de juego un día antes de la visita del Real Madrid a Barcelona en el clásico.

“Puede hacerme otra pregunta”, les dijo Mourinho a los reporteros en la capital de España, “no te puedo responder a esa pregunta. De los planes o estructura, no respondo”.

Y cuando un periodista lo intentó una última vez al preguntarle a Mourinho si creía que la defensa del Barcelona era su “punto débil”, el técnico lo elogió por el esfuerzo, aunque fuera en vano.

“Eres listo, pero yo no soy estúpido (risas)”, respondió Mourinho, y se ganó una gran carcajada en la sala de prensa.

A lo largo de su extensa y exitosa carrera, Mourinho por lo general ha preferido equipos que primero buscan defender bien y luego golpear al contragolpe. Por eso, pocos dudan que se apartará de esa estrategia el domingo ante un Barcelona que tiene un mediocampo superior y quiere mantener la posesión.

Aun así, persisten dudas sobre su alineación, especialmente en lo relativo a dónde ubicará al creador de juego Arda Guler y a Federico Valverde, que puede desempeñarse tanto en el mediocampo como de lateral derecho.

Mourinho minimiza el regreso al Camp Nou

Mourinho inició esta temporada una segunda etapa con el Madrid y puede esperar una recepción hostil por parte de los aficionados del Barcelona.

En su primer periodo en el Madrid, de 2010 a 2013, llevó la rivalidad entre los dos clubes más grandes de España a nuevas alturas gracias a las tácticas duras de su equipo y a sus propios duelos verbales con su homólogo Pep Guardiola.

Pero Mourinho restó importancia a la reacción esperada de la afición en su regreso.

“Es igual que ir a otro estadio”, aseguró. “No es lo mismo jugar contra un equipo de gran calidad que con otro de menor calidad”.

“Es como ir a cualquier otro estadio”, manifestó. “No es lo mismo jugar contra un equipo de gran calidad que hacerlo contra uno menos fuerte, pero no es gran cosa”.

Barcelona busca recuperarse tras la derrota ante el PSG

El Barcelona lidera La Liga y el Madrid seis puntos atrás en el tercer puesto, pero busca reponerse de su derrota 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones a mitad de semana.

El equipo de Hansi Flick había ganado sus 11 partidos anteriores esta temporada.

“Hemos hablado con los jugadores, hemos analizado el encuentro. Hicimos cosas muy bien, pero hay situaciones que debemos mejorar. Tenemos que crecer”, admitió Flick es sábado sobre su tropiezo con el PSG. “Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, es una oportunidad para crecer como equipo”

Flick señaló que el Barcelona estaba casi con plantel completo, pero no contará con el lateral derecho Jules Koundé, además del mediocampista Dani Olmo, que está lesionado.

La ausencia de Koundé elimina cualquier duda de que Xavi Espart será titular como lateral derecho y se medirá con otro jugador de 19 años, Yan Diomande, del Madrid.

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FUENTE: AP