Moriyasu seguirá como director técnico de Japón y Oiwa lo reemplazará tras la Copa Asiática

La JFA se reunió el jueves para tratar el puesto de entrenador y señaló que Go Oiwa, quien ha dirigido a la selección japonesa sub-23, asumirá el mando del equipo principal después de la Copa Asiática.
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TOKIO (AP) — El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, continuará hasta la Copa Asiática del próximo año y luego se apartará, informó el jueves la Asociación Japonesa de Fútbol en un comunicado.
La JFA se reunió el jueves para tratar el puesto de entrenador y señaló que Go Oiwa, quien ha dirigido a la selección japonesa sub-23, asumirá el mando del equipo principal después de la Copa Asiática.
Se esperaba que Oiwa fuera presentado en una conferencia de prensa el viernes.
En el Mundial, Moriyasu condujo a su equipo a la ronda de 32 antes de perder 2-1 ante Brasil, cinco veces campeón.
La Copa Asiática se disputará en Arabia Saudí del 7 de enero al 5 de febrero. Un total de 24 selecciones ya se han clasificado y Japón figura entre los favoritos.
Japón jugará en el Grupo F con Indonesia, Qatar y Tailandia.
Moriyasu asumió el cargo después del Mundial de 2018 en Rusia. Llevó a Japón a la fase de eliminación directa en la edición de 2022 en Qatar, donde cayó ante Croacia en la tanda de penales.
Oiwa tuvo una carrera discreta como defensor y jugó tres veces con Japón antes de pasar a entrenar en la liga doméstica japonesa. Dirige a la sub-23 desde 2021.
El exastro japonés Keisuke Honda comentó recientemente que le interesaría convertirse en el entrenador de la selección nacional. Principalmente mediocampista, Honda jugó 98 veces con Japón y disputó tres Mundiales, el último en 2018.
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FUENTE: AP
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