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Moriyasu seguirá como director técnico de Japón y Oiwa lo reemplazará tras la Copa Asiática

TOKIO (AP) — El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, continuará hasta la Copa Asiática del próximo año y luego se apartará, informó el jueves la Asociación Japonesa de Fútbol en un comunicado.

Kaishu Sano celebra tras marcar el gol de Japón en el partido de la ronda de 16vos de final contra Brasil, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Kaishu Sano celebra tras marcar el gol de Japón en el partido de la ronda de 16vos de final contra Brasil, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

La JFA se reunió el jueves para tratar el puesto de entrenador y señaló que Go Oiwa, quien ha dirigido a la selección japonesa sub-23, asumirá el mando del equipo principal después de la Copa Asiática.

Se esperaba que Oiwa fuera presentado en una conferencia de prensa el viernes.

En el Mundial, Moriyasu condujo a su equipo a la ronda de 32 antes de perder 2-1 ante Brasil, cinco veces campeón.

La Copa Asiática se disputará en Arabia Saudí del 7 de enero al 5 de febrero. Un total de 24 selecciones ya se han clasificado y Japón figura entre los favoritos.

Japón jugará en el Grupo F con Indonesia, Qatar y Tailandia.

Moriyasu asumió el cargo después del Mundial de 2018 en Rusia. Llevó a Japón a la fase de eliminación directa en la edición de 2022 en Qatar, donde cayó ante Croacia en la tanda de penales.

Oiwa tuvo una carrera discreta como defensor y jugó tres veces con Japón antes de pasar a entrenar en la liga doméstica japonesa. Dirige a la sub-23 desde 2021.

El exastro japonés Keisuke Honda comentó recientemente que le interesaría convertirse en el entrenador de la selección nacional. Principalmente mediocampista, Honda jugó 98 veces con Japón y disputó tres Mundiales, el último en 2018.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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