MLS: Matt Freese dice que nunca superará la derrota ante Bélgica en el Mundial

Y, francamente, no está seguro de que alguna vez lo haga.

“Las grandes derrotas en momentos difíciles son cosas que nunca terminas de superar porque se quedan contigo por el resto de tu carrera", declaró Freese a The Associated Press de cara al Juego de Estrellas de la MLS que se disputa el miércoles en Charlotte. "Siguen motivándote durante el resto de tu carrera”.

Freese cometió un error costoso en la derrota cuando salió apresuradamente muy fuera de su área para despejar un balón largo y luego dudó, bajo presión, antes de patearlo para alejarlo.

Hans Vanaken aprovechó el fallo para marcar el gol que puso el 3-1 a los 57 minutos, lo que prácticamente selló la suerte de los estadounidenses.

Los hinchas de Estados Unidos no han dejado que Freese lo olvide.

En su primer partido de la MLS desde el Mundial la semana pasada, los aficionados abuchearon al portero del New York City FC cada vez que tocaba el balón durante el partido en Columbus, Ohio.

“Es importante no dejar que las cosas malas te definan, pero creo que también es importante no dejar que las cosas buenas te definan", indicó. "Es importante ser una presencia constante con una energía constante”.

Freese es uno de los cuatro jugadores de la selección nacional de Estados Unidos elegidos para el Juego de Estrellas de la MLS.

Otro, el veterano defensor Tim Ream, reconoce abiertamente que no tiene una fórmula secreta sobre qué hará falta para que los estadounidenses algún día alcancen los cuartos de final del Mundial.

Solo puede señalar lo único que sabe que conduce al éxito: el trabajo duro.

“Bajas la cabeza y haces todo lo que puedas. Y, en algún momento, romperás esa barrera", dijo Ream. "Solo requiere trabajo, más trabajo y más trabajo. ... Antes de que te des cuenta, ya la superaste”.

Ream señaló que cree que vienen días mejores pese a la derrota.

El carrilero Max Arfsten considera que la mayor atención de los aficionados sobre el Mundial —con la mayoría de los partidos disputados en Estados Unidos— sólo servirá para inspirar a más atletas en el país a practicar este deporte.

Eso, dijo, es algo bueno.

“El siguiente paso para nosotros es seguir haciendo crecer el deporte. Cuanta más gente juegue, mejores jugadores habrá", afirmó Arfsten. "Más competitividad; y también es importante que haya más jugadores compitiendo en las principales ligas de Europa. Siento que todo eso combinado nos va a llevar al éxito”.

Ream añadió que, cuando se trata del Mundial, dos cosas pueden ser ciertas: los jugadores pueden sentirse decepcionados por la manera en que jugaron y por haber “quedado fuera” ante Bélgica, pero también entusiasmados por lo que lograron en los partidos anteriores.

“Puedes sentirte orgulloso de cuánto galvanizó al país, a la gente a su alrededor y al deporte —y de lo divertido que fue”, expresó Ream.

Freese coincide.

“Es importante que seamos conscientes de los resultados positivos que también se dieron en el torneo, y usar eso para inspirar a nuevas generaciones a seguir mejorando: a superar esos octavos de final, a superar los cuartos y llegar a las semifinales y a la final”, comentó Freese.

Messi no jugará el Juego de Estrellas

Charlotte alberga el Juego de Estrellas de la MLS por primera vez en el Bank of America Stadium, propiedad del dueño del Charlotte FC, Dave Tepper, pero la liga volverá a estar sin su mayor estrella para el evento de exhibición.

Messi, cuya Argentina perdió ante España en la final del Mundial, está aprovechando un tiempo libre autorizado antes de reincorporarse al Inter Miami. Messi suma 12 goles y ocho asistencias esta temporada en la MLS.

Un impulso gracias al Mundial

Varios jugadores, incluido Ream, dijeron que han notado un gran aumento en el interés de los aficionados por los partidos de la MLS y por el fútbol en general desde el Mundial.

“Podíamos verlo mientras jugábamos el Mundial, pero ahora es como si no pudiera salir de mi casa”, destacó Ream.

No se está quejando.

“Poder inspirar a más gente a jugar obviamente es secundario frente a lo que es nuestro trabajo, que es competir y ganar partidos, pero es una sensación muy gratificante saber que mucha más gente está prestando atención a nuestro deporte”, afirmó.

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FUENTE: AP