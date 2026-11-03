MLB propone retrasar hasta 2028 el inicio del tope salarial en negociaciones con jugadores

ARCHIVO - El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred durante el día de medios al inicio de la pretemporada, el 15 de febrero de 2024, en Tampa, Florida. (AP Foto/Charlie Neibergall) AP

La patronal presentó la propuesta a l os jugadores el martes, un día después del inicio de las negociaciones con agentes libres para la temporada baja 2026-27, que el deporte adopte un tope rígido de 258,2 millones de dólares para 2028 y un piso de 180,2 millones, utilizando nóminas sujetas al impuesto de lujo con valores promedio anuales. Se permitiría que un equipo se mantuviera tan bajo como el 90% del piso en 2028, lo que sería 162,18 millones de dólares, pero tendría que gastar el monto total del piso a lo largo de un periodo de tres años.

“Reconocemos que los clubes necesitarán una temporada baja completa para prepararse para operar dentro del sistema de tope y piso”, manifestó el portavoz de MLB, Glen Caplin, en un comunicado. “Esta propuesta permitiría una transición más fluida hacia el sistema de tope y piso sin retrasar beneficios clave para los jugadores, incluida la agencia libre más temprana, un salario mínimo de 1 millón de dólares, un aumento del 30% al fondo de bonificaciones previo al arbitraje y una reforma de transacciones que reducirá la rotación de jugadores en el roster”.

El contrato laboral de cinco años del béisbol, alcanzado en marzo de 2022 en el día 99 de un cierre patronal, vence el 1 de diciembre y se espera que la administración vuelva a imponer un cierre patronal al sindicato. MLB no había propuesto un tope salarial desde las negociaciones que llevaron a una huelga de siete meses y medio en 1994, que obligó a cancelar la Serie Mundial por primera vez en 90 años. La asociación de jugadores ha dicho que nunca aceptará un tope.

La propuesta de la administración está vinculada a una división 50-50 de los ingresos con los jugadores, y el sindicato cuestiona las definiciones de ingresos y gastos de la administración. Las cifras del tope y el piso serían más bajas si hay un paro laboral que haga que los ingresos de MLB disminuyan.

La administración indicó que ocho equipos tendrían que reducir su nómina actual en un total combinado de 528 millones de dólares para quedar por debajo del tope de 2028: Boston, los Cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles, los Mets y Yankees de Nueva York, Filadelfia, San Diego y Toronto.

Doce equipos tendrían que aumentar el gasto en 636 millones de dólares para alcanzar el piso: los Atléticos, los Medias Blancas de Chicago, Cincinnati, Cleveland, Colorado, Miami, Milwaukee (flamante campeón de la Serie Mundial), Minnesota, Pittsburgh, San Luis, Tampa Bay (último campeón de la Liga Americana) y Washington.

MLB señaló que estaba dispuesta a discutir calendarios y procedimientos de implementación gradual. Mantendría el sistema actual de impuesto de lujo y el plan de reparto de ingresos para 2027 con los mismos umbrales y tasas impositivas que en 2026, y luego centralizaría los ingresos de medios de MLB para 2028.

Los dueños dijeron que aceptarían la propuesta del sindicato de reducir el tiempo de servicio para la elegibilidad a la agencia libre de seis temporadas de servicio a cinco para jugadores de al menos 30 años, pero otorgarían al equipo del jugador el derecho de hacer una oferta calificada, como bajo las reglas actuales de agencia libre. Si un jugador rechaza la oferta calificada, sería elegible para el arbitraje salarial.

MLB aceptaría la propuesta del sindicato de eliminar las ofertas calificadas para otros agentes libres.

La administración elevaría el salario mínimo de 780.000 a 1 millón de dólares para quienes tengan dos años de servicio y a 900.000 para los demás —esos otros ganarían 100.000 dólares más del fondo de bonificaciones previo al arbitraje si acumulan un año completo de servicio, siempre que no estén en la lista de lesionados durante media temporada o más. Los mínimos de ligas menores aumentarían de 63.600 a 73.400 dólares para los acuerdos iniciales de Grandes Ligas y de 127.100 a 146.700 dólares para contratos adicionales.

MLB propuso un pago único de bonificación a los jugadores como parte del plan, utilizando dinero de los ingresos del impuesto de lujo que el acuerdo laboral vigente destina a las cuentas 401(k) de los jugadores. La bonificación se basaría en el tiempo de servicio de 2026, y quienes estén en las mayores al menos 172 de los 187 días de la temporada regular recibirían 285.000 dólares. La bonificación sería de 213.400 dólares por tres cuartos de año, 142.300 por la mitad y 71.100 por un cuarto.

MLB aumentaría el fondo de bonificaciones previo al arbitraje de 50 millones de dólares en 2026 a 65 millones en 2027, y luego hasta 75 millones durante la vigencia de un acuerdo laboral de siete años hasta la temporada 2033. Incluiría selecciones del draft del Incentivo de Promoción de Prospectos (PPI, por sus siglas en inglés) en el draft internacional que MLB quiere e permitiría que un jugador le haga ganar a su equipo dos selecciones PPI, una en el draft amateur y la otra en el draft internacional. MLB aceptaría la propuesta del sindicato de excluir a profesionales extranjeros, como los jugadores japoneses, del cálculo si un jugador obtiene tiempo de servicio adicional en función de su posición en la votación al Novato del Año.

Los dueños eliminarían el cuarto año de opción de un jugador y reducirían las asignaciones opcionales por temporada de cinco a cuatro. Reducirían en un año el número de años para cuando un jugador debe ser protegido del draft de la Regla 5 y permitirían que un jugador seleccionado en el draft de la Regla 5 sea enviado con opción.

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FUENTE: AP