MLB apunta a José Caballero por esperar para enfrentar al lanzador en el plato

José Caballero, de los Yankees de Nueva York, reacciona tras ser ponchado en un turno al bate donde se le marcó una violación al reloj de pitcheo durante la sexta entrada del primer partido de una doble cartelera contra los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 22 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

La rutina de Caballero de esperar para reconocer al lanzador justo antes de que el reloj de pitcheo llegue a ocho segundos, fue calificada ante los umpires el miércoles por MLB como un engaño.

El árbitro principal Quinn Wolcott sancionó a Caballero con una infracción del reloj de pitcheo en la sexta entrada que derivó en un ponche y en la expulsión del coach de bateo James Rowson, mientras Nueva York perdió por 5-3 en 10 entradas el primer juego de una doble cartelera ante los Piratas de Pittsburgh.

“He visto a otros tipos hacer otras cosas y no les marcan nada”, comentó Caballero. “Solo se están metiendo conmigo”.

Caballero llegó procedente de Tampa Bay el 31 de julio pasado y el mánager de los Yankees, Aaron Boone, reconoció que su opinión sobre el jugador utilitario dio un giro de 180 grados con el canje.

“Es uno de esos tipos a los que yo les gritaba desde el dugout”, dijo Boone el miércoles por la mañana. “Era una molestia y no me gustaba. Ahora me gusta porque es un buen jugador y está de nuestro lado. Pero sí, nos hemos reído de eso”.

Durante un juego el 14 de junio en Toronto, Caballero se tomó su tiempo dos veces para levantar la cabeza hasta que quedaban ocho segundos en el reloj de pitcheo, lo que llevó a una advertencia del árbitro principal Steven Jaschinsk. Eso provocó una demora de más de dos minutos mientras Caballero, Jaschinski, Boone y el jefe de grupo John Tumpane discutían la situación.

Las bancas y los bullpens se vaciaron al final de la octava entrada durante el primer juego de la serie del lunes por la noche, cuando el relevista dominicano de los Piratas Dennis Santana le gritó a Caballero por tardar demasiado en alistarse en la caja de bateo. Luego, el miércoles, Wolcott sancionó a Caballero con una infracción en la sexta entrada mientras el bateador enfrentaba a Carmen Mlodzinski con los Yankees abajo 2-0. Tras una demora de 2 minutos y medio, Caballero se ponchó con un tercer strike cantado que dejó a un corredor varado.

“No se le permite pasar una cantidad desproporcionada de tiempo mirando hacia abajo, intentando que el lanzador provoque una infracción”, le dijo Wolcott a un reportero del pool. “No hay otro bateador que se meta en la caja y se tome el tiempo que se toma Caballero mientras mira hacia abajo, sin hacer contacto visual con el lanzador. Obviamente, esto ha causado muchos problemas en el pasado. Ya no se va a permitir”.

MLB adoptó el reloj de pitcheo para la temporada 2023 con el objetivo de reducir la duración de los juegos. Desde 2024 ha sido de 15 segundos sin corredores y de 18 segundos con corredores.

Al endurecer las medidas contra Caballero, MLB citó una disposición de sus Procedimientos de Ritmo de Juego que establece: “La conducta de los bateadores diseñada para engañar a un lanzador para que inicie su movimiento de lanzamiento o adopte la posición de set en violación de estas regulaciones será considerada una evasión”.

El jefe de grupo Adrian Johnson dijo que el altercado del primer juego de la serie llevó a MLB a actuar.

“Ya no se permite. Fue la causa de una situación en la que se vaciaron las bancas el lunes por la noche. Las Grandes Ligas de Béisbol intervinieron y querían que se aplicara”, dijo el jefe de grupo Adrian Johnson. “Se nos indicó que no le diéramos una advertencia. Se nos indicó sancionarlo con la infracción”.

Boone dijo que MLB no informó a los Yankees antes del juego sobre el cambio de postura.

“Es vergonzoso”, manifestó.

Con base en conversaciones previas con MLB, Boone le indicó a Caballero que “se asegure de estar mirando hacia arriba cuando queden nueve, para que estés alerta cuando queden ocho”.

“De hecho, dijo que hoy estaban haciendo reglas nuevas y que es culpa mía porque estaba engañando o algo así al lanzador, lo cual no tiene sentido”, expresó Caballero. “No sé, tal vez mi inglés es tan malo que no entiendo, pero engañar más o menos significa que estás tratando de engañar a alguien y yo no estoy tratando de engañar a nadie porque hago lo mismo una y otra vez. Pueden revisar mis últimos 50 turnos al bate y ver si lo hago igual o no, o revisar quizá 100 turnos o 150”.

MLB emitió un memorando en 2023 advirtiendo a los bateadores que no mantuvieran un pie fuera de la caja de bateo, lo que el venezolano Willson Contreras llamó “la regla Willson”.

Caballero afirma que lo están señalando.

“Para todos, son ocho segundos. Para mí eran nueve”, dijo. “Pero ahora simplemente no quieren que haga mi rutina, así que es como complicado para mí porque es la manera en que me acomodo, la manera en que trato de encarar mis turnos al bate”.

Caballero está preocupado por darle a los lanzadores el control del ritmo de los lanzamientos.

“Si me meto en la caja y les quedan 16, 17 segundos, pueden sostener la pelota todo ese tiempo contra mí y yo quedaría amarrado”, dijo.

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FUENTE: AP