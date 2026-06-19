Misiorowski permite 2 carreras a Mauricio Dubón y Bravos vencen 3-2 a Cerveceros

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El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski (derecha), lanza un envío hacia Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, durante la primera entrada de un partido de béisbol el viernes 19 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Misiorowski (8-3) había permitido apenas una carrera limpia en ocho aperturas antes del juego, pero Mauricio Dubón conectó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada ante el as que le dio a los Bravos una ventaja de 2-1. Fue la primera vez desde el 25 de abril que Misiorowski permitió múltiples carreras.

El jardinero derecho de los Bravos, Eli White, puso out al venezolano Jackson Chourio por centímetros en el plato en la novena entrada para preservar la ventaja de 3-2, y el cubano Raisel Iglesias consiguió su 15º salvamento al ponchar al venezolano William Contreras para terminar el juego.

El venezolano Martín Pérez (6-3) ganó su cuarta apertura consecutiva, al permitir una carrera en seis entradas con cinco ponches.

El jonrón de Yastrzemski hacia el jardín derecho en la séptima entrada fue su cuarto de la temporada.

Misiorowski permitió dos carreras en seis entradas y ponchó a siete.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP