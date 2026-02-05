americateve

Ministro de Interior de Ecuador anuncia extradición desde Panamá de empresario acusado de corrupción

QUITO (AP) — Once meses después de su captura en Panamá, Leonardo Cortázar, un empresario ecuatoriano acusado de integrar una red de delincuencia organizada, será extraditado al país andino, anunció el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

Cortázar está vinculado al caso denominado “Encuentro” sobre una trama de delincuencia organizada, corrupción y tráfico de influencias por el que en noviembre de 2024 fue condenado a 10 años de prisión Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

Cortázar arribará al país en los próximos días, anunció Reimberg en su cuenta de X, pero no precisó la fecha.

La fiscalía señala a Cortázar como operador de la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad, donde supuestamente gestionaba cargos de manera irregular. Su juicio estaba suspendido porque se encontraba fuera del país desde 2022, pero fue capturado en Panamá en marzo de 2024.

En la fotografía también aparece Ronny Aleaga, exasambleísta de la organización política Revolución Ciudadana, quien se encuentra prófugo.

La ley ecuatoriana sanciona el delito de delincuencia organizada con penas de siete a diez años de prisión.

FUENTE: AP

