Militares mexicanos se entrenan contra el terrorismo a escasos meses del Mundial

Una unidad de fuerzas especiales del Ejército mexicano participa en un simulacro antiterrorista en un centro de entrenamiento, el viernes 13 de marzo de 2026, en Temamatla, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Una unidad de fuerzas especiales del Ejército mexicano participa en un simulacro antiterrorista en un centro de entrenamiento en Temamatla, México, el viernes 13 de marzo de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP

En la base del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, en la localidad central de Temamatla, al sureste de la capital mexicana, una de sus agrupaciones participó el viernes en un curso de adiestramiento contra eventuales ataques terroristas como parte de la formación del grupo de élite, al que se le conoce como “Los Murciélagos” .

A diferencia de su vecino del norte, México no ha enfrentado ataques terroristas de magnitud, pero los especialistas estiman que el riesgo está latente, especialmente durante la Copa del Mundo.

Al preguntársele acerca del tema, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó el jueves en su conferencia matutina que es poco probable que ocurra un ataque de ese tipo durante la justa deportiva, pero reconoció que “está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo”.

Según el especialista de seguridad David Saucedo, uno de esos riesgos se hizo evidente el 22 de febrero, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación realizó decenas de ataques a comercios y vehículos y bloqueó vialidades en buena parte del país, en represalia por la operación militar en la que fue abatido el líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho ”.

Para Saucedo, el CJGN representa una “fuente de atentados terroristas” que podría consumar ataques en medio del evento deportivo. Otra de las fuentes de riesgo estaría en las “células del fundamentalismo islámico”, afirmó el especialista, al asegurar que “se infiltraron en el país hace tiempo con motivo de la Copa del Mundo”.

Un mensaje a través de una radio alertó a una unidad de los boinas verdes mexicanos, indicándoles que el camino estaba despejado para iniciar el rescate de un presunto rehén en un poblado simulado.

En cuestión de minutos un primer grupo de tres uniformados —protegidos con chalecos y cascos antibalas, y armados con fusiles M4— comenzó la avanzada, mientras el resto de los militares permanecía en la retaguardia, aguardando la señal para comenzar la incursión.

Tras realizar algunos disparos y lanzar una bomba de humo blanco, la unidad logró escabullirse entre las calles y llegar hasta una edificación, en la cual se encontraban el presunto rehén y sus captores.

De manera sincronizada la unidad de 11 hombres se apostó en un costado de la entrada del edificio, y uno de ellos avanzó para lanzar una bomba, la cual aturdió a los supuestos secuestradores y permitió la rápida entrada del grupo para rescatar al rehén, que de inmediato fue evacuado en una camioneta.

La operación forma parte del curso de combate al terrorismo que realizó una unidad de las fuerzas especiales en un área conocida como “La Joya" de la base militar de Temamatla, en el Estado de México, a la que tuvo acceso The Associated Press.

El cuerpo de “Los Murciélagos”, integrado por unos 2.000 elementos, alcanzó notoriedad el mes pasado tras la operación que realizó el 22 de febrero en la localidad de Tapalpa, en el sur del estado de Jalisco, en la que murió Oseguera Cervantes, uno de los capos más buscados. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Al hablar de la relevancia de la unidad, uno de sus miembros, que sólo se identificó como el teniente Vega, dijo que “ganarse la boina no es cualquier cosa”, y aseguró que el mantenerse dentro del cuerpo de élite implica “esfuerzos tanto físicos como mentales y psicológicos que nos ponen a prueba”.

El plan mexicano para el Mundial

Las autoridades mexicanas presentaron este mes el plan de seguridad para la justa mundialista, la cual se desarrollará entre junio y julio, y por primera vez en la historia se disputará de manera simultánea en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Según explicó el jefe del centro de coordinación mexicano del Mundial, general Román Villalvazo, en la operación, denominada “Plan Kukulkán”, participarán unos 100.000 elementos de las fuerzas militares y policiales, tanto federales como locales.

Dentro del plan se ha previsto capacitación especializada de funcionarios, ejercicios de planeación y de operación, sistemas de alerta temprana, dispositivos de seguridad en torno a los estadios, aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, y esquemas de protección para las delegaciones y los asistentes.

FUENTE: AP