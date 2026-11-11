Milicianos emboscan a policías en Pakistán; mueren 10 oficiales y 18 atacantes

El ataque ocurrió en Kohat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, cuando los oficiales regresaban tras llevar a cabo una operación contra delincuentes implicados en la minería ilegal de oro en una zona cercana a Kohat, explicó el funcionario policial local Faisal Khan.

Khan indicó que entre los 10 agentes fallecidos había dos altos mandos policiales y que el intercambio de disparos duró horas.

El talibán paquistaní se responsabilizó del ataque en un comunicado. Los milicianos del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) han intensificado los ataques en los últimos meses contra las fuerzas de seguridad en la región.

En un comunicado, la policía de Khyber Pakhtunkhwa señaló que 18 Khawarij —una expresión que el gobierno utiliza para referirse a los talibanes paquistaníes— murieron en la balacera.

La policía afirmó que los atacantes actuaron en connivencia con elementos criminales y que el ataque evidenció vínculos entre redes delictivas y los talibanes paquistaníes, al sostener que ambos se aliaron por instigación de potencias extranjeras. La policía no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

La policía prometió actuar contra quienes faciliten a los extremistas y a las redes criminales, y advirtió que no se tolerará ninguna actividad ilegal.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y rindió homenaje a los agentes que fueron “martirizados” en el ataque.

Pakistán ha registrado un repunte de la violencia en los últimos años, y gran parte de ella se atribuye al TTP. El grupo es distinto, pero está aliado con los talibanes afganos, que regresaron al poder en el vecino Afganistán en 2021.

Islamabad acusa con frecuencia al gobierno afgano de dar refugio a combatientes del TTP, una denuncia que Kabul rechaza. El aumento de la violencia ha tensado aún más los vínculos entre ambos gobiernos. Desde el año pasado, Pakistán ha llevado a cabo ataques dirigidos contra supuestos escondites del TTP dentro de Afganistán y a lo largo de la frontera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP