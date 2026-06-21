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Miles protestan contra plan de gobierno checo para reformar financiación pública de medios

PRAGA (AP) — Miles de personas protestaron en la capital de la República Checa el domingo para condenar un plan del gobierno encabezado por el primer ministro populista Andrej Babiš para reformar la financiación de los medios públicos, una medida que se considera peligrosa para su independencia.

Miles de personas protestan contra un plan del gobierno que pretende cambiar la financiación de las emisoras públicas en Praga, República Checa, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)
Miles de personas protestan contra un plan del gobierno que pretende cambiar la financiación de las emisoras públicas en Praga, República Checa, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

Los manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la televisión pública checa en Praga para expresar su apoyo a los medios, un día antes que su personal planee realizar una huelga de advertencia, y luego de marchas recientes de protesta en las capitales regionales y en Praga.

Según el plan aprobado la semana pasada, la radio y la televisión públicas se financiarán con cargo al presupuesto estatal a partir del próximo año, y no mediante las tasas pagadas por individuos, hogares y empresas.

Los críticos sostienen que ese cambio dará al gobierno de coalición de tres partidos un recurso para tomar el control de los medios, siguiendo los ejemplos de gobiernos populistas en Eslovaquia bajo el primer ministro Robert Fico y en Hungría bajo el ex primer ministro Viktor Orbán.

“Los medios no pertenecen a los políticos. Nos pertenecen a todos y no permitiremos que nos los roben”, afirmó Mikuláš Minář, uno de los principales organizadores del grupo Un Millón de Momentos por la Democracia.

Babiš, miembros de su gobierno y legisladores leales tienen un historial de ataques contra los medios públicos y otros medios tradicionales.

El plan del gobierno, que ha sido criticado por organizaciones internacionales de medios, destinará a los medios alrededor de un 15% menos de dinero del que tienen este año. No contiene garantías de financiación en el futuro.

Los directores de la radio y la televisión públicas señalaron que eso les obligará a despedir a cientos de empleados. Babiš argumentó que los medios necesitan ahorrar dinero.

La agenda de la coalición de Babiš incluye orientar al país para que deje de apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia y rechazar algunas políticas clave de la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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