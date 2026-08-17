Miles en Indonesia esperan ayuda tras un sismo que mató a 54 y empaña su Día de la Independencia

Motoristas pasan junto a un edificio que se vino abajo durante un sismo en Reo, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el lunes 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Firdia Lisnawati) AP

Muchos residentes pasaron el día llorando a las víctimas, buscando a sus seres queridos y esperando que la ayuda llegara a comunidades que aún permanecían incomunicadas por el mortífero sismo.

Más de 1.300 viviendas resultaron dañadas cuando el terremoto sacudió el sábado la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y casi 250 quedaron destruidas sólo en Flores. Unas 5.000 personas se vieron obligadas a refugiarse en albergues temporales y 135 personas resultaron heridas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

El gobernador de la provincia declaró el domingo un estado de emergencia por 14 días.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) poco antes de las 6 de la mañana del sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y los residentes huyeron presa del pánico cuando se emitieron alertas de tsunami que luego fueron levantadas. Desde entonces, las autoridades han registrado al menos 995 réplicas, pero sólo 46 fueron percibidas por los residentes.

Miles de personas en Flores acamparon durante la noche hasta el lunes ante viviendas derrumbadas, bajo tiendas de lona, durmiendo al aire libre por el peligro de más réplicas.

Un fotoperiodista de The Associated Press vio una devastación generalizada en toda la isla, con árboles caídos que bloqueaban carreteras, enormes rocas arrojadas ladera abajo por deslizamientos de tierra y viviendas destrozadas o con graves daños. Algunos autos estacionados quedaron aplastados cuando el temblor derrumbó edificios.

Para muchos residentes, el desastre reavivó dolorosos recuerdos de un potente terremoto y tsunami que golpearon Flores en 1992 y mataron a unas 2.500 personas.

“Mi casa ahora es sólo escombros”, expresó Rasyid Jafar, comerciante de ropa en la aldea de Reo, la zona más afectada del distrito de Manggarai. “Necesitamos alimentos, medicinas y agua limpia con urgencia”.

Más de 3.500 efectivos militares y policiales se han desplegado en toda la zona del desastre y se han enviado 275 toneladas de ayuda al área, aunque los desafíos logísticos han ralentizado las entregas a algunas comunidades gravemente afectadas.

Aunque ha ido llegando algo de ayuda, los sobrevivientes dicen que todavía necesitan equipo para cocinar alimentos.

“No nos queda nada... ¿Por qué no hay una cocina pública?”, preguntó Mariana Tewu, otra vecina de Reo.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco en forma de herradura de fallas sísmicas y volcanes.

En 2018, un terremoto de magnitud 7,5 desencadenó un tsunami en la isla de Sulawesi que mató a más de 4.400 personas. En 2004, un sismo de magnitud 9,1 frente a Sumatra desató un tsunami que mató a unas 230.000 personas en una docena de países, casi 170.000 solo en la provincia de Aceh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP