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Milei renueva en la ONU el reclamo argentino por las Malvinas y pide una “solución pacífica”

El presidente argentino Javier Milei reafirmó el reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas conocidas por Reino Unido como Falklands y por los argentinos como Malvinas, afirmando que se trata de un asunto clave para su nación e instando a las partes a encontrar una “solución pacífica” mientras crecen las tensiones con Londres por el archipiélago en disputa.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la 181ra sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede del organismo, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la 181ra sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede del organismo, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo Milei, un firme aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en su discurso pronunciado el miércoles ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Milei acusó a las Naciones Unidas de no hacer cumplir las resoluciones internacionales que instan a las partes a “abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta”. También exhortó a Reino Unido a reanudar las negociaciones para “encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”.

“Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones”, sostuvo.

La disputa se ha intensificado en las últimas semanas

A principios de este mes, Milei intensificó la disputa de su país con Reino Unido por las islas, al prometer nuevas medidas para frenar un proyecto petrolero cerca del archipiélago controlado por los británicos y elogiar a Trump por decir que Washington podría reconsiderar su postura neutral sobre la soberanía de las islas.

Su gobierno presentó la semana pasada un amplio proyecto de ley de seguridad que endurecería las sanciones contra las empresas que explotan recursos alrededor de las islas sin autorización argentina, crearía un consejo de seguridad nacional presidido por Milei y ampliaría el papel de las fuerzas armadas en la protección de infraestructura crítica argentina.

El miércoles, en su discurso ante líderes mundiales en la ONU, Milei intensificó sus críticas.

“Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato”, expresó.

También criticó con dureza a las Naciones Unidas y su papel, al acusarlas de haberse convertido en “una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados”.

Reino Unido dice que “se mantendrá firme”

En el contexto de las recientes declaraciones de Milei, el primer ministro británico Andy Burnham también abordó la disputa durante esta semana diplomática de alto perfil, al afirmar el martes que la posición de Reino Unido es “clara” y que “se mantendrá firme” ante cualquier amenaza.

“Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”, declaró a los periodistas, tras una reunión con Trump al margen de la ONU a última hora del martes.

En agosto, Trump dijo que estaba revisando la posición neutral de Estados Unidos sobre el remoto archipiélago del Atlántico Sur, mientras criticaba a Reino Unido por no hacer lo suficiente para apoyar la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Las Falklands, llamadas Malvinas por los argentinos, son un pequeño archipiélago de unos 3.500 habitantes ubicado a unos 480 kilómetros (300 millas) al este de la costa sudeste de Argentina. Han sido un territorio británico de ultramar desde 1833. En un referéndum de 2013, los isleños votaron de manera abrumadora por seguir siendo un territorio británico de ultramar, con el 99,8% a favor y solo tres votos en contra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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