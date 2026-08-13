Mike Trout lidera el ataque y George Klassen logra su 1ra victoria: Angelinos vencen 5-2 a Rangers

Compartir en:









George Klassen, abridor de los Angelinos de Los Ángeles, lanza en el duelo del miércoles 12 de agosto de 2026 ante los Rangers de Texas AP Photo/Karl Anderson) AP

George Klassen (1-1) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas. Toleró dos carreras y cinco hits en seis innings, ponchó a cinco y dio una base por bolas durante la cuarta apertura en su carrera.

El relevista de los Angelinos Blake Weiman lanzó un séptimo episodio sin permitir carreras antes de ceder dos hits y ponchar a uno en el octavo.

Ryan Watson reemplazó a Weiman y salió del apuro con dos en base y un out. Ben Joyce, quien se perdió la mayor parte de las dos últimas temporadas por lesiones de hombro, retiró a los tres adversarios en orden en el noveno para su quinto salvamento en su carrera y el primero desde el 1 de septiembre de 2024.

Texas (60-61) quedó a 1 1/2 juegos del líder Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Angelinos perdían 2-1 al inicio del sexto episodio, cuando el venezolano Moisés Ballesteros bateó un sencillo ante el relevista Robby Ahlstrom (3-1) y fue eliminado en el roletazo para jugada de selección de Vaughn Grissom.

El dominicano Siri, quien bateó por Josh Lowe, empató 2-2 con su doble impulsor entre el jardín izquierdo y el central y se robó la tercera sin tiro. El venezolano Oswald Peraza recibió un pelotazo. Siri anotó después con el toque suicida del dominicano Denzer Guzman, superando el tiro corto al plato del relevista Peyton Gray con un deslizamiento de cabeza para poner el 3-2.

El sencillo impulsor de Trout con dos outs significó el 4-2. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP